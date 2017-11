Michou : Le "Ministre de la Nuit" dévoile son "Prince" !

Ambiance conviviale et décontractée, dimanche 5 novembre 2017, à la 8e Biennale du Livre de la République de Montmartre !

L'événement s'est déroulé à La Bonne Franquette, véritable institution sur la Butte dans le 18e arrondissement parisien, et l'invitée d'honneur était cette année Nadine Monfils. Écrivain et réalisatrice belge vivant à Montmartre, elle n'a pas caché son enthousiasme durant cette fête, arborant son dernier livre Ice Cream et châtiments. Autre personnalité qui a fait fureur durant cette après-midi : le "ministre de la nuit", alias Michou ! Il a profité de cette rencontre entre lecteurs et auteurs pour dédicacer son livre, Michou, Prince bleu de Montmartre.

Durant cette biennale, Jean-Claude Gouvernon a dévoilé le livre En avant la République de Montmartre. Dans les pages, on y découvre ce qu'est cette organisation : "Son objectif initial est de resserrer les liens entre plasticiens, écrivains et musiciens pour venir en aide aux plus âgés ou démunis d'entre eux à une époque où n'existaient ni retraites ni sécurité sociale."

Une foule d'artistes à la plume bien aiguisée étaient de la fête : Pierre Bénichou, Fiona Gélin, Evelyne Dress, Popeck, Pierre Vavasseur ou encore Bernard Werber.