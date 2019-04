Mick Jagger opéré du coeur : La star de 75 ans donne des nouvelles

Bonne nouvelle pour Mick Jagger ! En annonçant le report de la tournée des Rolling Stones en Amérique, le leader du groupe britannique avait provoqué l'inquiétude des fans. Des informations concernant sa santé ont fait surface : son opération du coeur, qui a eu lieu à New York, s'est bien déroulée et il devrait sortir dans quelques jours, d'après le Post. Il se remet paisiblement du remplacement de sa valve cardiaque. Âgé de 75 ans et papa de huit enfants, le rockeur doit se reposer quatre ou cinq jours pour permettre à ses artères d'encaisser l'opération, puis il devra se reposer encore un peu avant de remonter sur scène. L'infatigable star doit apprendre à ralentir la cadence ! Il a publié un message sur Instagram encourageant sur son rétablissement en cours, remerciant ses fans et bien sûr, tout le personnel hospitalier.