Mick Jagger : Son ex de 23 ans l'a remplacé par un milliardaire plus jeune !

La vie amoureuse de Mick Jagger n'est pas toujours simple à suivre. Officiellement, le chanteur de 75 ans partage depuis plusieurs années la vie de Melanie Hamrick, une danseuse de ballet de 31 ans avec laquelle il a eu il y a deux ans son huitième enfant, le petit Deveraux. Homme volage dont la réputation n'est plus à faire, le rockeur anglais avait également entretenu une liaison avec une certaine Noor Alfallah, une productrice de 23 ans qu'il fréquentait encore l'année dernière. Une idylle qui appartient désormais au passé...

Comme l'a révélé le Daily Mail le 8 décembre 2018, Noor Alfallah partage aujourd'hui la vie de Nicolas Berggruen, philanthrope, investisseur et milliardaire. L'homme de 57 ans, qui a la double nationalité américaine et allemande, est connu pour avoir "surtout fait fortune dans l'immobilier aux États-Unis".

Noor Alfallah et Nicolas Berggruen ont été repérés pour la première fois ensemble lors d'un déjeuner à New York en avril dernier. Certains témoins s'accordent à dire que la jeune femme fréquentait encore Mick Jagger à l'époque. Mais la relation s'est essoufflée et, profitant de son rapprochement avec Noor, Nicolas Berggruen aurait commencé à la "courtiser durant de longs mois". Jusqu'à la pousser à quitter définitivement la vedette des Rolling Stones ? C'est ce que laisse entendre le Daily Mail.

Une chose est sûre, les tourtereaux ne se cachent plus. Ces derniers mois, Noor Alfallah et Nicolas Berggruen ont multiplié les publications sur les réseaux sociaux, passant leur été entre Capri et Saint-Tropez, lorsqu'ils ne se rendaient pas à une exposition d'art à Los Angeles. Si Mick Jagger a perdu l'une de ses conquêtes, Noor Alfallah, elle, n'a jamais été aussi heureuse...