Mick Jagger : Son ex Luciana Gimenez torride, son fils Lucas lui ressemble

Luciana Gimenez n'a pas froid aux yeux et c'est sans nul doute ce qui a fait succomber Mick Jagger il y a bientôt vingt ans, alors qu'il était encore marié à Jerry Hall. Jeudi 27 avril se tenait le gala de l'amfAR à São Paulo, les organisateurs de la prestigieuse soirée caritative n'ont pas seulement pu compter sur la présence de l'icône britannique Kate Moss et de l'actrice américaine Katie Holmes mais également sur la star locale Luciana Gimenez. Célèbre au Brésil, mannequin et animatrice de profession, elle est également connue pour avoir entretenu une liaison avec Mick Jagger, relation extraconjugale de laquelle est née Lucas aujourd'hui âgé de 17 ans.

Habillée d'une robe noire qui ne laissait que de place à l'imagination et qui ressemblait beaucoup à celle portée le même soir par Jennifer Lopez aux Billboard Latin Music Awards, Luciana Gimenez a généreusement exposé sa belle plastique. La bombe brésilienne était accompagnée de son conjoint Marcelo de Carvalho avec qui elle est en couple depuis 2006 mais aussi de son fils Lucas. Doté d'une longue chevelure, le jeune homme ressemble de plus en plus à son père Mick Jagger dont il est proche. Malgré ses huit enfants nés de cinq mères différentes, le leader des Rolling Stones a toujours pris soin de garder de bonnes relations avec chacun d'entre eux, Lucas mais aussi Karis (46 ans), née de sa relation avec la chanteuse américaine Marsha Hunt, Jade (45 ans), née de son union avec sa première femme Bianca et dont il a divorcé en 1978, Lizzie (33 ans), James (31 ans), Georgia May (25 ans) et Gabriel (19 ans), nés de son mariage avec Jerry Hall. Et comme la liste n'était pas assez longue, Mick Jagger est devenu papa pour la huitième fois en décembre dernier, à 73 ans, d'un petit Deveraux Octavian Basil Jagger avec la danseuse américaine Melanie Hamrick.



L'Wren Scott toujours dans les pensées de Mick

Le 28 avril 2017, L'Wren Scott aurait eu 53 ans. Malgré sa tragique disparition, Mick Jagger a tenu à rendre hommage à son ancienne compagne qui s'est suicidée en mars 2014 en se pendant dans son appartement new-yorkais. C'est via son compte Instagram que le chanteur lui a rendu hommage, postant le message suivant : "Je pense à toi pour ton anniversaire", et une photo de L'Wren Scott la tête coiffée d'un foulard, tenant une rose blanche à la main.