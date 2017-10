Mike Horn : "J'ai été mis devant un peloton d'exécution au Congo"

Lundi 9 octobre, M6 a dévoilé les aventures de Mike Horn et Shy'm dans À l'état sauvage. Dans cet épisode, l'aventurier a révélé avoir failli être exécuté.

Après une journée d'efforts au Népal, le duo a passé la soirée autour d'un feu réconfortant. Un moment de repos propice aux confessions. Mike Horn en a profité pour raconter à la chanteuse et animatrice l'un des moments les plus terribles de sa vie.

"Quand j'ai eu 36 ans, j'ai été mis devant un peloton d'exécution au Congo. Ils ont tué les types à côté de moi en premier et moi je ne voulais pas de bandeau pour me couvrir les yeux, je ne voulais pas être attaché", a-t-il commencé, évoquant la guerre civile du Congo-Brazzaville.

Si Mike Horn n'a pas reçu une balle dans la tête, c'est parce qu'il a fait preuve d'un courage inouï. Il poursuit : "À un moment, ils ont tiré sur un autre, j'ai commencé à marcher vers les gens j'ai pris leur fusil je l'ai mis contre ma tête. J'ai dit : 'Tire pendant que je te regarde dans les yeux.' Et puis il y a eu un moment d'hésitation. J'ai expliqué que je n'étais pas un espion ni un rebelle mais un homme qui suit l'équateur autour du monde."

Grâce à ce geste plus que téméraire, que certains qualifieront peut-être de fou, Mike Horn a été épargné. "Un policier est sorti et a dit qu'il me croyait juste parce que j'ai marché vers le type et que je ne suis pas resté immobile à accepter que l'on me tue. Ça m'a sauvé la vie", raconte-t-il. Cette scène a surtout permis à l'aventurier de comprendre une chose essentielle sur son existence. "La question que je me suis posée, c'est : 'Est-ce que j'ai tout fait ce que je voulais réaliser dans me vie ?' Et la réponse a été oui. Si aujourd'hui ma vie s'arrête je serai heureux car j'ai fait tout de que je voulais", conclut-il.

Un témoignage émouvant qui a passionné Shy'm.