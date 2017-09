Mila Kunis : Mauvaise mère déchaînée dans la suite de "Bad Moms"

L'été n'est pas encore tout à fait terminé que certains ont déjà les yeux rivés vers Noël. C'est notamment le cas pour Mila Kunis. L'actrice américaine est de retour sur les écrans, 8 mois après la naissance de son deuxième enfant, le petit Dimitri, fruit de son amour pour Ashton Kutcher. Et ce sera avec la suite de Bad Moms, comédie populaire qui avait déjà marqué son retour au cinéma après la naissance de sa fille Wyatt en octobre 2014, qu'elle revient.

Dans ce deuxième opus, le cadre choisi est la fête familiale par excellence : Noël. Nous retrouvons nos trois mamans favorites à l'heure des préparatifs. Comme toutes les mères de famille, Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) et Carla (Kathryn Hahn) angoissent à l'approche de Noël. Entre les cadeaux, la cuisine, la décoration, l'organisation et la préparation, c'est toujours les mêmes qui s'y collent... Et pour compliquer les choses, leurs propres mères, exigeantes et critiques, s'invitent à la fête ! Au bout du rouleau, elles décident de prendre les choses en main et de s'éclater. Cette année l'esprit de noël va sérieusement trinquer...

Du côté des grands-mères, on aura plaisir à voir débarquer Susan Sarandon, Christine Baranski et Cheryl Hines, nouveau trio qui risque encore d'en faire rire plus d'un. Peter Gallagher, Justin Hartley, Jay Hernandez et Oona Laurence sera également de la partie.

Bad Moms 2, en salles le 29 novembre.