Mila Kunis : Son anniversaire avec Ashton Kutcher et les enfants... à Budapest

Une fête qui avait commencé quelques jours auparavant en Ukraine, où Mila s'était rendue, emmenant son chéri acteur dans sa ville natale de Chernivtsi, à 530 kilomètres de la capitale Kiev. Un retour forcément émouvant pour la jeune femme puisque c'était la première fois qu'elle revenait en Ukraine qu'elle avait quittée à 7 ans pour les États-Unis.

Voilà plusieurs semaines qu'Ashton et Mila sont du côté de Budapest, où la jeune femme tourne son nouveau film, la comédie d'espionnage The Spy Who Dumped Me (dans laquelle jouera notamment... Kev Adams). Le couple, accompagné de ses deux enfants aurait loué une grande maison dans la capitale hongroise jusqu'en septembre.

Ashton Kutcher n'a d'ailleurs pas manqué de jouer les touristes, informant également ses abonnés qu'il se trouvait, avec sa chérie, au Sziget qui vient de se terminer. Le festival de musique, qui s'est déroulé pendant sept jours du 9 au 16 août, a pu se réjouir de la présence du couple – ainsi que de Justin Theroux, lui aussi présent pour le tournage – dans le public des concerts de Wiz Khalifa et The Chainsmokers.