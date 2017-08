Miley Cyrus dévoile Younger Now, un nouveau son rétro et country

Alors qu'en mai dernier, Miley Cyrus revenait plus douce et plus sage que jamais avec son nouveau tube Malibu, c'est désormais avec une mélodie rétro et un clip très sixties que la petite amie de Liam Hemsworth réapparaît sur le devant de la scène.

Miley Cyrus, qui est née à Nashville (Tennessee), a été bercée par la musique country. C'est pour cela qu'elle lui rend hommage aujourd'hui en dévoilant son nouveau single intitulé Younger Now.

Dans le court métrage diffusé sur YouTube, l'ancienne comédienne qu'on a notamment pu voir dans la série Hannah Montana sur Disney Channel a réalisé un flash-back radical en s'habillant et en se coiffant comme au temps de ses idoles dans un décor plus que vintage. La jolie blonde s'est même démultipliée dans le clip et propose un vrai jeu de style avec cinq personnages différents. Elle y incarne notamment Elvis Presley, Johnny Cash ou même encore Dolly Parton, qui est par ailleurs sa marraine.

Mais l'essentiel n'est pas là puisque depuis le mois de mai, ses admirateurs n'attendent qu'une seule chose : la sortie de son nouvel album. Le 29 septembre prochain, Miley Cyrus dévoilera une compilation de 11 titres qui, à coup sûr, nous feront danser voir swingger jusqu'aux fêtes de fin d'année !

Au vue du nouveau virage que Miley Cyrus a décidé de prendre, il semblerait bien qu'elle ait dit bye-bye au twerk une bonne fois pour toutes.

Tracklist complète de l'album Younger Now

1. Younger Now

2. Malibu

3. Rainbowland (featuring Dolly Parton)

4. Week Without You

5. Miss You So Much

6. I Would Die for You

7. Thinkin'

8. Bad Mood

9. Love Someone

10. She's Not Him

11. Inspired