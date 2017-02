Miley Cyrus en famille : Elle présente son beau gosse de frère Braison

Retour aux sources ce week-end pour la chanteuse Miley Cyrus. La sulfureuse popstar de 24 ans s'est offert un séjour en famille après avoir fêté la Saint-Valentin avec son amoureux Liam Hemsworth. En témoignent plusieurs photos publiées sur sa page Instagram, l'interprète de Wrecking Ball s'est rendue à Nashville, dans le Tennessee, où elle a grandi avant de connaître le succès grâce à la série Hannah Montana.

Elle a retrouvé quasiment l'intégralité de sa famille, notamment ses parents Tish et Ray Cyrus, réconciliés après leur demande de divorce, ainsi que ses frères et soeurs Brandi, Trace et Braison Cyrus. Seuls manquaient à l'appel, sa soeur Noah Cyrus et son demi-frère Christopher Cody (24 ans, né des amours passées de Billy Ray et son ex Kristin Luckey).

"Tu nous manques Noah", a précisé Miley sur sa page Instagram où elle a publié plusieurs photos de leurs retrouvailles, organisées pour la promotion de leur nouveau show télévisé Cyrus VS Cyrus, qui sera bientôt diffusé sur la chaîne américaine Extra. L'occasion pour le public de découvrir toute la joyeuse petite famille recomposée de la star et notamment son beau gosse de petit frère Braison (22 ans).

Rappelons que les aînés Brandi (29 ans) et Trace (27 ans) sont nés du précédent mariage de Leticia Jean, dite Tish, avec Baxter Neal Helson, avant d'être adoptés par le chanteur star de la country Billy Ray. "Tish et Brandi s'entendent à merveille, elles sont une relation mère-fille très drôle et moderne. Elles sont toutes les deux de talentueuses créatrices avec des goûts très différents, vous allez adorer les regarder redécorer une maison chaque semaine", a déclaré un porte-parole du show qui verra s'affronter chacun des membres de la famille Cyrus.

Malheureusement pour les fans français de Miley Cyrus, il faudra encore un peu prendre son mal en patience car la société de production n'a pour l'instant pas encore annoncé de date de diffusion en France.