Miley Cyrus, jalouse des co-stars de Liam Hemsworth ? "J'ai mes petits espions"

En pleine tournée promotionnelle pour défendre la sortie de son sixième album studio intitulé Younger Now (disponible depuis le 29 septembre), Miley Cyrus a profité d'un entretien radio avec l'animateur Howard Stern pour évoquer sa relation avec Liam Hemsworth.

Réconciliée avec l'acteur australien depuis près de deux ans, la chanteuse de 24 ans n'a jamais été aussi amoureuse de son chéri. Et si leurs carrières respectives sont parfois très prenantes, les tourtereaux ne font désormais plus rien l'un sans l'autre, profitant de tout leur temps libre pour se retrouver en tête à tête et passer des moments privilégiés avec leurs proches.

Toujours pas de mariage en vue

Installés à Malibu, Miley Cyrus et Liam Hemsworth sont parallèlement en train de rénover une immense propriété à Nashville (estimée à 5,8 millions de dollars), ville natale de la star américaine qui souhaitait se rapprocher de sa famille. Très accaparée par ses nombreux projets, l'ancienne star de l'écurie Disney a par ailleurs admis qu'elle se concentrait avant tout sur son rôle de jurée dans l'émission The Voice et sur la promotion de sa nouvelle musique, assurant que la date de ses noces avec Liam Hemsworth n'était pas encore totalement fixée.

Au milieu de toutes ces confidences, la future mariée a été questionnée sur son éventuelle jalousie, rapport au fait que le comédien de 27 ans tourne régulièrement des films avec de jolies co-stars. "J'ai mes petits espions, donc je n'ai pas toujours besoin d'être présente pour surveiller ce qui se passe", a-t-elle déclaré avec humour. Si elle fait entièrement confiance à son boyfriend, Miley Cyrus a toutefois admis qu'elle avait des "papillons dans le ventre" lorsque celui-ci travaille avec de belles femmes. "Je me connais, et je connais notre histoire, donc tout le monde va se dire que... C'est p*tain d'anormal je crois, mais ma vie est anormale", a-t-elle conclu. Anormal ou non, c'est bien pendant le tournage du film The Last Song, en 2009, que le couple s'était formé pour la première fois. Le coup de foudre sur les plateaux existe donc bel et bien !