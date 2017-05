Milla Jasmine (Les Anges 9), ses fesses "fake" ? Elle clashe Kim Glow !

Il ne faut jamais chercher Milla Jasmine (Les Anges 9) trop longtemps.

Jeudi 11 mai, Kim Glow était l'invitée du jour dans le Mad Mag de NRJ12. Au cours de sa participation au talk show d'Ayem Nour, l'ex d'Anthony Matéo n'a vraiment pas été tendre avec le popotin de sa rivale Milla.

"Ses fesses sont fake ! Elle me l'a avoué. Elle vous dira qu'il est naturel, mais moi elle me l'a avoué. Elle l'a fait en Colombie avec un produit qu'on met pas en France", avait-elle lâché en direct. Et d'ajouter pour bien enfoncer le clou : "C'est très raté en vrai !"

Evidemment, Milla n'a pas pu s'empêcher de répondre à cette provocation. Ainsi, avant de dévoiler une séquence très gênante pour Kim Glow en rapport avec son (supposé) réel comportement dans Les Anges, la jeune femme établie aux Etats-Unis a réagi sur son compte Snapchat : "Ça parle de chirurgie en Colombie et deux semaines plus tard ça va retaper ses fesses en Tunisie ? Critique pas mon physique, t'es fan de moi." Puis, après avoir rappelé d'anciennes interviews de Kim où cette dernière disait "adorer les fesses de Milla", notre clasheuse en chef a continué : "Mon cul raté je l'ai mis sur ta tête et j'ai arrêté ta croissance."

En verve, Milla a conclu : "Il serait grand temps qu'elle suive une thérapie, de savoir qui est Sophie [son vrai nom, NDLR] et qui est Kim, parce qu'elle en a grand besoin. Une dernière chose, on ne tacle pas les gens sur leur physique, parce que pour une personne qui vient de faire refaire ses fesses mais qui continue de photoshoper ses photos... [elle pouffe, NDLR]."