Kim Glow, son départ des Anges 9 : Milla Jasmine fait des révélations choc !

Entre Kim Glow et Milla Jasmine, le torchon brûle. Sur le plateau du Mad Mag de NRJ12, Kim Glow a taclé sa rivale. Jeudi 11 mai au soir, Milla Jasmine a répliqué. Sur Snapchat, elle a balancé sa vérité sur le départ de Kim Glow des Anges 9.

C'est nous qui avions peur d'elle

"Ne soyez pas crédules. Elle n'est pas partie parce qu'on la poussait à bout ou qu'elle n'en pouvait plus. Elle est partie parce que son vice ne marchait plus avec nous et qu'elle était démasquée", a affirmé Milla Jasmine. Et d'ajouter : "Grâce au montage qui t'a fort avantagée et à ta parole d'actrice, tu arrives à faire croire à certaines personnes que tu es une victime. (...) La nuit, quand les caméras étaient coupées, elle nous faisait du harcèlement psychologique. C'est nous qui avions peur d'elle."

Elle est rentrée à 5 heures du matin, ivre et hystérique

"Kim c'est la reine du off. La nuit elle passait son temps à nous insulter, à nous dire qu'elle nous manipulait, qu'on était ses marionnettes, qu'elle en était à sa neuvième télé. Donc elle savait très bien ce qu'elle faisait", a également assuré Milla Jasmine.

Enfin, la belle brune a indiqué que la veille du départ de Kim Glow était un jour off, c'est à dire où les caméras ne tournent pas. "Ce n'était pas le jour que vous avez vu. Ce fameux jour en off, elle est rentrée à 5 heures du matin avec ses copines, complètement ivre et hystérique sans que personne ne l'ait provoquée", a-t-elle confié.

D'après Milla Jasmine, Vincent Queijo – que Kim Glow accuse de violence physique à son encontre – "était sagement en train de dormir" lorsque Kim Glow a "insulté sa mère". "On aurait dit qu'elle était possédée, folle, malade mentale", a précisé Milla Jasmine.

De son côté, Kim Glow avait assuré avoir été victime de l'acharnement des autres candidats des Anges 9 et être partie pour préserver sa santé. "Ils ont rudement mis mes nerfs à l'épreuve jusqu'à me faire craquer psychologiquement", avait-elle alors déclaré.