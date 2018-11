Mireille Mathieu – TPMP : En sanglots en évoquant la mort de sa mère...

Alors qu'elle sort un nouveau disque intitulé Mes classiques, Mireille Mathieu en a fait la promotion dans le talk show de C8, Touche pas à mon poste. Un projet artistique sur lequel elle a travaillé pendant deux ans et qui lui a permis d'affronter la mort de sa mère même si elle estime qu'elle n'en fera jamais le deuil. La star n'a pas caché sa peine sur le plateau...

Mireille Mathieu, que l'on voit assez peu dans les médias français, avait donc fait le choix étonnant de se rendre dans l'émission TPMP pour parler de son disque. Un talk show qu'elle préfère largement à ceux de Laurent Ruquier ou Yann Barthès, des animateurs avec lesquels elle est fâchée à vie... Assise aux côtés de Cyril Hanouna, la chanteuse de 72 ans s'est expliquée sur la genèse de son dernier disque. "J'ai dédié ce double vinyle à ma petite maman. Avant que ma maman ne parte, je lui ai chanté des chansons que j'avais faites, et de là où elle est, j'espère qu'elle m'entend et qu'elle est heureuse", a-t-elle déclaré.

Mireille Mathieu, les larmes aux yeux et de très touchants sanglots dans la voix en évoquant la mort de sa mère adorée Marcelle-Sophie Mathieu (emportée à 94 ans), a ajouté à propos de son clan : "Maintenant, c'est moi qui suis l'aînée, donc je suis auprès de toute ma famille. Nous sommes 14 enfants, je sais que mes frères et mes soeurs me regardent ce soir, ainsi que toute ma famille. Et que maman, qui est au ciel avec mon papa, qu'ils soient heureux."

Thomas Montet