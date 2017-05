Mischa Barton en couple ? L'actrice très proche et câline avec un bel inconnu

L'année avait plutôt mal commencé pour Mischa Barton mais il se pourrait que les choses soient enfin en train de s'arranger. En témoignent de récentes photos publiées sur le site du Daily Mail, l'inoubliable interprète de Marissa Cooper dans la série Newport Beach aurait retrouvé l'amour. L'actrice de 31 ans a été surprise en charmante compagnie lors de la soirée L'Oréal Cinema Club, organisée à Cannes ce jeudi 25 mai.

Très élégante dans une robe longue et vaporeuse, la comédienne au passé trouble semblait on ne peut plus heureuse dans les bras de son nouveau chéri, dont on ignore pour l'instant encore l'identité. Les deux tourtereaux ont passé la soirée dans les bras l'un de l'autre, à s'embrasser, se câliner et se susurrer des mots doux à l'oreille avant d'emprunter la même voiture pour rentrer ensemble.

Mischa Barton est arrivée il y a quelques jours sur la Côte d'Azur où elle est venue profiter du 70e Festival international du film de Cannes. La jolie blonde, que l'on a vue dans l'émission Dancing with the Stars, a assisté à la soirée De Grisogono après avoir monté les marches ce mercredi 24 mai. Elle a aussi été repérée en train de faire son footing dans les rues de Cannes, toute de noir vêtue et une bouteille d'eau à la main.

La belle tenterait-elle de remettre de l'ordre dans sa vie après une année chaotique ? Rappelons qu'outre ses problèmes financiers, l'ex-enfant star en guerre contre sa mère s'était fait droguer à son insu il y a quelques mois, juste avant que deux de ses ex ne la menacent de publier sa sextape. Espérons que cela se passera mieux avec son nouvel amoureux...

Coline Chavaroche