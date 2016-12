Miss France 2017 : Alicia Aylies regardée "comme une bête de foire" à l'école

À l'occasion d'un entretien avec le magazine Paris Match, Alicia Aylies (Miss Guyane) s'est confiée sur son enfance.

La jolie métisse de 18 ans, sacrée Miss France 2017 samedi dernier, est une grande sportive. Dès l'âge de 4 ans, elle a débuté l'escrime et a fait quelques compétitions qui lui ont permis de faire des séjours en Métropole. Repérée par une agence, Alicia Aylies s'est ensuite lancée dans le mannequinat : "Une agence m'a repérée et m'a fait signer un contrat. Depuis, j'enchaîne les défilés et les shootings photo." Une vie à 100 à l'heure qui lui a valu d'être parfois mise à l'écart à l'école. Mais très vite, la nouvelle protégée de Sylvie Tellier est devenue un exemple à suivre : "Au départ, mes camarades me regardaient surtout comme une bête de foire. Avec le temps, certains sont venus à mes défilés. D'autres se sont inscrits pour en faire autant."

Mais avant de défiler sur les podiums, Alicia Aylies était loin de prêter autant d'attention à son physique. Véritable garçon manqué étant petite, ce n'est qu'au moment où elle s'est lancée dans le mannequinat qu'elle est devenue plus coquette : "Je n'ai commencé à porter des robes et à me maquiller qu'après mon élection régionale [Le 8 octobre dernier, NDLR]."

Je ne vois mon père qu'une semaine par an

C'est avec sa maman qu'Alicia a grandi à Cayenne, tandis que son papa résidait en Martinique. Un éloignement pas toujours simple à gérer. Malgré tout, la reine de beauté, comparée à Rihanna le soir de son élection, a toujours pu compter sur le soutien de ses deux parents : "Mes parents étaient dans la salle le jour de l'élection (...). C'était la première fois que mon père assistait à un de mes défilés. Je ne le vois qu'une semaine par an durant les grandes vacances." La raison ? Les prix trop élevés des billets d'avion.

Et bientôt, c'est de sa maman qu'elle devra également se séparer afin d'assurer son règne Miss France. Une situation qu'elle appréhende beaucoup : "Cela va être difficile de les quitter pour me consacrer à mon règne. Heureusement, nous allons passer les fêtes de fin d'année ensemble."

L'intégralité de l'interview d'Alicia Aylies est à retrouver dans le Paris Match de ce jeudi 22 décembre 2016.