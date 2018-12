Miss France 2019 : Taille, célibat, chirurgie... Quelles règles pour être Miss ?

Dans quelques heures maintenant, nous connaîtrons l'identité de Miss France 2019, la Miss régionale qui aura réussi à séduire le jury 100% féminin et les téléspectateurs de TF1 ce 15 décembre 2018 depuis le Zénith de Lille.

Si vous vous demandez ce que dispose le règlement de l'organisation Miss France à propos du profil et des caractéristiques physiques des Miss, la suite de cet article est faite pour vous.

Pour être élue Miss France, il faut être née de sexe féminin (les femmes transsexuelles sont à ce jour exclues), de nationalité française, il faut avoir un âge compris entre 18 et 24 ans à la date du 1er novembre de l'année en cours, il faut mesurer au moins 1,70 m et posséder un casier judiciaire vierge.

Du côté des "il ne faut pas", on retrouve le fait d'avoir posé pour des photos totalement ou partiellement dénudées, il ne faut pas être tatouée (même si dans les faits certains petits tatouages très discrets sont tolérés) ni piercée, il est interdit d'avoir été mariée, pacsée, divorcée ou même d'être veuve, il est impossible d'avoir eu des enfants et de concourir, d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique et, pour finir, d'avoir associé son écharpe régionale à de la propagande politique ou religieuse.

Si vous réunissez toutes ces conditions, vous pouvez dès aujourd'hui envisager de vous lancer dans l'aventure Miss France 2020 !

Le sacre de Miss France 2019, c'est samedi 15 décembre 2018 à partir de 21h sur TF1 !