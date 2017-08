Miss France 2018 – Miss Martinique disqualifiée : Une pétition a été lancée !

À quelques mois de l'élection Miss France 2018, la polémique enfle. Pour rappel, Jade Voltigeur – élue Miss Martinique 2017 – ne pourra pas tenter sa chance à l'échelle nationale. En cause, son tatouage sur l'omoplate. Pourtant, Kléofina Pnishi, Miss Provence 2017, elle aussi tatouée, concourra bien pour le titre. Une situation qui en a indigné plus d'un. Les nombreux soutiens de Jade Voltigeur ont même lancé une pétition qui compte à ce jour plus de 2 800 signatures.

La pianiste Annick Ozier Lafontaine – qui est à l'origine de la pétition – espère que Miss Martinique 2017 pourra se présenter à l'élection Miss France 2018. Elle précise que la jeune femme "n'a jamais caché l'existence de son tatouage qui peut être facilement camouflé". Et de s'interroger : "Si malgré son tatouage Miss Provence peut concourir, alors pourquoi pas Jade ?"

Quelques jours auparavant, Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France, avait pris la parole pour mettre fin à la polémique. "On autorise les petits tatouages discrets, avait-elle déclaré auprès de nos confrères du Parisien. Dans le cas de Miss Martinique, il s'agissait d'un tatouage assez gros pour qu'il pose problème. (...) Pour Miss Provence, son tatouage est tout à fait réglementaire."

De son côté, Lydia Podossenoff, déléguée régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'était elle aussi étendue sur le sujet. "Kléofina Pnishi a un tatouage discret que j'ai validé par sa taille et par sa signification", avait-elle lancé. Pour information, la jolie brune a le prénom de sa soeur et la date de son décès survenu l'an passé ancrés dans la peau.