Miss France 2020 : Une région ne sera pas représentée !

Voilà une nouvelle surprenante. La prochaine élection de Miss France 2020, laquelle aura lieu au Dôme de Marseille, ne verra pas de Miss Saint-Pierre-et-Miquelon concourir. La faute aux candidates !

Alors que les élections régionales débutent bientôt, celle de la collectivité d'outre-mer aurait dû se dérouler le 10 juillet. Or, celle-ci a été annulée, faute d'un assez grand nombre de participantes. Le 23 avril dernier, la page Facebook du comité s'inquiétait justement de ce manque de candidatures : "Le comité Miss Saint-Pierre-et-Miquelon informe que le nombre de candidates inscrites à l'élection Miss SPM 2019 n'est à ce jour pas suffisant. Pour que le gala puisse se tenir en juillet prochain, nous avons besoin de deux candidates supplémentaires. La date limite des inscriptions a été fixées au 5 mai prochain. Si le nombre de candidates inscrites n'est pas atteint à cette date, le comité Miss Saint-Pierre-et-Miquelon devra malheureusement annuler l'élection Miss SPM 2019 ; les suivantes ne pourront pas non plus avoir lieu et l'Archipel ne sera plus représenté à cette élection nationale."