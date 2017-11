Miss France : Tricherie à l'élection de Miss Aquitaine ? Une candidate balance !

Alors que les 30 reines de beauté choisies pour représenter leur région à l'élection Miss France 2018 sont actuellement en pleine préparation de la cérémonie à Los Angeles, le torchon brûle entre une Miss et le comité Miss France.

Comme le rapportent nos confrères de La Charente Libre, Océane L'Hoste, destituée le 30 octobre dernier de son titre de Miss Bordeaux 2017 "compte tenu des clichés dégradants et provocateurs que celle-ci a répandus sur les réseaux sociaux" alors qu'elle était déjà Miss, a accusé le comité de manipulation et d'hypocrisie, par le biais d'une publication sur Facebook : "C'est une chose que je souhaitais, car je ne veux plus faire partie de ce monde hypocrite, rempli de manipulation."

Océane a assuré que l'élection Miss Aquitaine 2017 était truquée, un témoignage très précis appuyé par d'autres participantes. "On me dit ouvertement que j'ai beaucoup plus mes chances que les autres de gagner ce concours. On a comparé nos messages entre les miss, les messages qu'on recevait de ceux qui s'occupent de cette élection, et j'ai bien vu que j'ai été favorisée par rapport à d'autres, le favoritisme est-il normal dans ce genre d'élection ?", a-t-elle notamment écrit. Elle a ensuite révélé la lettre que d'autres Miss et elle ont envoyée à Sylvie Tellier.

De son côté, le comité a rapidement démenti ces propos.