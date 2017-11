Miss Martinique et ses cheveux lissés : Sylvie Tellier réagit à la polémique...

Depuis que la photo officielle de Miss Martinique a été dévoilée à la mi-novembre, de nombreux internautes ont regretté de voir la jolie jeune femme de 21 ans avec une chevelure lisse en lieu et place de sa coupe afro habituelle... Problème, la reine de beauté a assuré qu'on lui avait lissé ses cheveux contre sa volonté.

"C'était la première fois, en six ans, que mes cheveux avaient été lissés. Toutes les fois où j'ai eu à le faire, c'était pour des défilés. J'ai demandé à garder mes cheveux naturels pour la coiffure, mais cela n'a pas été accepté", a expliqué Miss Martinique, Laure-Anaïs Abidal, à nos confrères de France-Antilles. Et la jeune reine de beauté de poursuivre, depuis la Californie où elle se prépare à l'élection avec les autres Miss : "Je n'avais vraiment pas envie de les lisser parce que je sais que ce n'est pas une coiffure qui me va. D'ailleurs, je n'ai pas voulu regarder la photo. Ma demande n'a pas été acceptée là, mais mes cheveux n'ont pas été défrisés. Leur structure n'a pas changé. La preuve, je porte une afro pour les photos que nous allons faire à l'instant." Des propos qui n'ont évidemment pas apaisé la polémique, loin de là.

Interrogées en marge d'un shooting photo à La Quinta par divers médias dont Purepeople.com, Sylvie Tellier et la coiffeuse Christelle Clairicia, un brin abasourdies, ont rappelé que ce changement de coupe était bien le fruit de la volonté de Miss Martinique et qu'il n'y avait aucun intérêt pour eux à la faire changer de coupe. "A son élection, elle n'avait pas d'afro, elle avait les cheveux tirés (...) En fait, maintenant, il faudrait qu'avant de les coiffer on leur fasse signer un papier ?", a notamment réagi l'ex-Miss France devenue directrice générale de la société Miss France.

Et Christelle Clairicia de commenter : "C'est elle qui a demandé ça (...) Moi je trouve ça bien de pouvoir passer de l'afro au raide, au pas raide, au bouclé. On ne sait plus quoi faire, nous coiffeurs, et puis moi spécialiste je suis un peu perdue. Je me dis : 'Si je fais ça, est-ce que ce sera perçu comme si je voulais la transformer ? Est-ce que je lui offre les mêmes possibilités que les autres ? Est-ce que si elle est afro elle doit être afro en permanence alors que les autres changent de tête ?' Je me dis qu'on est dans un concours de beauté, tout le monde change de coiffure, de look, de maquillage... Pourquoi pas elle ? On la met dans les mêmes conditions que tout le monde."

L'élection de Miss France 2018, c'est le 16 décembre 2017 à 21h sur TF1.