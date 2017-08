Miss Monde 2017 : Découvrez l'identité de la sublime représentante de la France

Si l'on sait déjà qu'Alicia Aylies (Miss France 2017) tentera dans quelques mois de succéder à Iris Mittenaere (Miss France 2016) en tant que Miss Univers 2017, rien n'avait été jusque-là officialisé concernant la désignation de la candidate française pour le concours Miss Monde 2017.

Un communiqué émanant de la société Miss France vient de mettre un terme à ce flou en annonçant officiellement que la très belle Aurore Kichenin (22 ans), 1re dauphine d'Alicia Aylies le 17 décembre dernier à Montpellier, tenterait de décrocher le prestigieux titre cette année. "Alors que nous sommes impatients de connaître la date et le lieu du prochain concours Miss Univers, nous souhaitons à Aurore de suivre les traces de nos deux Drançaises les plus titrées au concours Miss Monde : Denise Perrier, Miss Monde 1953, et Marine Lorphelin, 1re dauphine de Miss Monde 2013", pouvait-on lire ce 5 août.

Nous souhaitons donc bonne chance à notre Miss Languedoc-Roussillon 2016 qui, le 18 novembre prochain en Chine, aura la lourde tâche de représenter nos couleurs face aux plus belle femmes du monde. Nul doute que, boostée par le parcours international d'Iris Mittenaere, notre étudiante en LEA (Langues étrangères appliquées) ayant déjà validé un BTS Tourisme aura à coeur de s'imposer.

Comblée par sa nomination, Aurore Kichenin a commenté sur Instagram ce 7 août 2017 : "Depuis hier je suis aux anges !!! La remise de mon titre régional aurait dû me rendre nostalgique et peut-être même un peu triste, mais l'annonce de Sylvie Tellier a complètement bouleversé mon ressenti... Je m'envolerai très bientôt vers la Chine pour représenter la France au concours de Miss Monde ! Je suis vraiment très heureuse de voir que l'aventure ne s'arrête pas là pour moi et je ferai tout pour nous représenter au mieux. (...) Merci à toutes les personnes, les organisations, les associations, les municipalités... qui m'ont permis de vivre toutes ces belles choses. Un grand merci à toutes les personnes qui ont été là pour moi, qui m'ont soutenue et aidée pendant toute l'année. J'oublie peut-être des personnes, tant il y a de monde que je voudrais remercier ! Je vous suis tellement reconnaissante !"