Miss Univers 2017, Demi-Leigh Nel-Peters : Son agression, sa soeur handicapée...

Dimanche 26 novembre, au Planet Hollywood Resort & Casino se tenait l'élection de Miss Univers 2017. La tenante du titre, la Française Iris Mittenaere, 24 ans, a remis sa couronne, après un an de règne et de voyages aux quatre coins du monde, à la sublime Sud-Africaine de 22 ans Demi-Leigh Nel-Peters. Qui est cette jeune femme de caractère qui succède à notre beauté hexagonale laquelle souhaite désormais reprendre ses études pour devenir chirurgien-dentiste ?

À l'instar d'Iris Mittenaere, deuxième Française de l'histoire après Christiane Martel en 1953 à devenir Miss Univers, Demi-Leigh Nel-Peters est seulement la deuxième Sud-Africaine à s'imposer dans cette compétition internationale qui réunissait hier soir 92 candidates ; la première étant Margaret Gardiner en 1978.

Le 26 mars dernier, Demi-Leigh Nel-Peters était couronnée Miss Afrique du Sud à Rustenburg, au Nord-Ouest du pays. Cette victoire lui a ouvert les portes des concours internationaux Miss World et Miss Univers. En raison du calendrier, la jeune femme née à Sedgefield n'a pu représenter son pays que dimanche soir à Las Vegas.

Une choquante agression

Selon le Daily Mail, peu de temps après sa victoire au concours de Miss Afrique du Sud, en juin, Demi-Leigh a été victime d'un car jacking en plein coeur de Johannesbourg. Trois individus armés ont pris d'assaut son véhicule. Demi Leigh est parvenue à sortir de sa voiture et à s'enfuir. Un inconnu lui est alors venu en aide et l'a mise à l'abri. Selon un communiqué du comité Miss Afrique du Sud, le sac à main et la voiture de la Miss furent retrouvés plus tard dans le quartier.

Dans les différents portraits que lui consacre la presse internationale depuis hier soir, Demi-Leigh Nel-Peters est présentée comme une diplômée en business et en management de l'Université du Nord-Ouest en Afrique du Sud. La jeune femme cite sa soeur Franje en exemple, handicapée et née sans cervelet dont le combat quotidien lui inspire force et courage. Elle est aussi très fière de ses "quatre parents" : son père et sa mère divorcés se sont tous les deux remariés, et Demi-Leigh est très proches de ses beaux-parents.

Selon The Times, Demi-Leigh Nel-Peters est une sportive qui aime la course de nature, les randonnées et les sports automobiles. Ce serait également une passionnée de scrapbooking qui dessine et confectionne elle-même ses cartes de voeux et d'anniversaire. Tandis qu'Iris va enfin retrouver ses proches en France, c'est Demi-Leigh qui va s'installer dans le sublime appartement de fonction new-yorkais de Miss Univers... Une nouvelle vie commence pour la jeune femme.