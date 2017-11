Monica Bellucci : Changement de look pour la star italienne

La longue chevelure de Monica Bellucci, c'est un atout charme que l'actrice italienne arbore depuis des années. Toutefois, la star s'est révélée sous un autre jour lors de la soirée "Virna Lisi Awards" à Rome, le 7 novembre 2017 : un carré long et une frange effilée qui met toujours autant son beau visage en valeur.

A 53 ans, Monica Bellucci a fait sensation dans une robe à pois blancs, honorée d'un prix qui porte le nom d'une immense actrice italienne. En effet, Virna Lisi, héroïne de Romulus et Remus, La Tulipe noire et prix d'interprétation à Cannes pour La Reine Margot, a donné son nom à cette récompense. Elle l'a reçue des mains de Corrado Pesci, fils de Virna Lisa, et du réalisateur Giuseppe Tornatore, qui l'a dirigée dans Malena et Baaria. C'est le deuxième prix en quelques jours pour la comédienne, puisqu'elle a également reçu un prix d'honneur au Festival de San Sebastian au mois d'octobre.

Notons par ailleurs que celle qu'on a récemment vue lors de l'inauguration de l'exposition Goscinny et le cinéma n'a pas toujours eu les cheveux longs. En effet, dans L'Appartement, long métrage qui l'a révélée au public français en 1996 et durant lequel elle a croisé le chemin de celui qui deviendra le père de ses filles, Vincent Cassel, elle affiche des cheveux courts qui lui vont, évidemment, à ravir.