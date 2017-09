Vincent Cassel fête les 13 ans de sa fille Deva... avec une photo d'elle bébé

Sabine n'est autre que la mère de Vincent Cassel et l'ex-femme de Jean-Pierre. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Vincent, Olivia et Mathias alias Rockin' Squat. Sur sa page Instagram, celle qui fut jadis l'ancienne rédactrice en chef des pages gastronomiques du Elle américain a elle aussi posté un doux message à destination de Deva, avec une photo plus récente de la très jolie fillette. "Joyeux anniversaire, 13 ans aujourd'hui. À ma magnifique et adorable petite-fille Deva, je t'aime ma chérie", écrit la mamie-gâteau.