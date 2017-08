Vincent Cassel (50 ans) affiche son corps parfait et se détend à la cool

Parce qu'il n'y en a pas que pour Tina Kunakey, Vincent Cassel s'exhibe lui aussi sur Instagram. Si c'est bien plus rare que pour sa compagne de 29 ans sa cadette, l'acteur français nous montre qu'il peut être très cool derrière l'aspect discret et renfermé d'un comédien qui parle peu en public et affiche une certaine pudeur.

Pendant que sa jeune chérie faisait saliver la Toile avec une nouvelle photo d'elle très dénudée sur une plage de Biarritz, Vincent Cassel a lui fait aussi baver ses admiratrices (et ses admirateurs). Le 8 août, le réalisateur de La Haine et acteur d'Irréversible a posté un boomerang (une courte vidéo qui tourne en boucle) de lui posant à la proue d'un voilier. Sur le mini-gif, localisé à Biarritz – où Tina a pris sa photo d'elle topless et en string jaune sur le sable fin –, le comédien de 50 ans exhibe son corps sculpté et réalise le fameux signe du téléphone utilisé par Drake dans le clip de Hotline Bling et par Antoine Griezmann lorsqu'il marque des buts. "Se détend comme un vaurien", écrit le grand frère de Cécile Cassel.