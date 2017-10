James Franco savoure sa victoire, après le sacre de Monica Bellucci

Le prix spécial du jury est allé à Handia de l'Espagnol Aitor Arregi et Jon Garaño. Une oeuvre qui nous entraîne après la Première Guerre carliste, dans la première partie du XIXe siècle : Martin retourne dans sa ferme familiale où il découvre que son jeune frère est désormais bien plus grand que lui. Persuadés que des gens paieront pour voir l'homme le plus grand du monde, les deux frères s'embarquent pour un voyage en Europe... Alanis d'Anahí Berneri a remporté prix de la mise en scène pour sa réalisatrice et le prix d'interprétation féminine, tandis que Pororoca a permis à Bogdan Dumitrache d'obtenir le prix d'interprétation masculine. Enfin, le prix du scénario est allé à Una especie de familia, tandis que Der Hauptmann a remporté celui de la meilleure photographie. Glenn Close, impériale, a reçu un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Quelques jours auparavant, c'est l'actrice italienne Monica Bellucci qui avait été primée : elle a reçu le prix Donostia au Festival du film de San Sebastian, en Espagne, couronnant l'ensemble de sa carrière après plus d'un quart de siècle sur les écrans.

Celle qui a brillé tant dans le cinéma d'auteur qu'à Hollywood, s'est dite "très honorée et très emballée par cette belle récompense" au cours d'une conférence de presse, avant la cérémonie de remise de ce prix honorifique, au vélodrome de San Sebastian. "J'ai encore beaucoup à apprendre" et "j'ai toujours la même passion pour ce que je fais", a t-elle ajouté. "Bien sûr, dans ma carrière, on m'a souvent interrogée sur la beauté, et je réponds toujours la même chose : (...) lorsque tu es belle, tu peux attirer l'attention (...) mais s'il n'y a rien de plus, cela en reste là. J'ai 53 ans et si je travaille, j'espère que ce n'est pas en raison de ma beauté", a expliqué l'actrice et mère de deux filles (Deva et Leonie, née de sa relation passée avec Vincent Cassel). On l'a vue au mois de juillet dans le film d'Emir Kusturica, On the Miky Road, ainsi que dans les séries Mozart in the Jungle et Twin Peaks.