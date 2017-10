Monica Bellucci : Quinze ans plus tard, Cléopâtre divine pour Goscinny

Non loin de la bellissima Monica à la Cinémathèqye, se trouvaient Kad Merad et Valérie Lemercier. Le couple principal du Petit Nicolas, autre oeuvre majeure de la carrière de Goscinny, ainsi que l'un des interprètes d'Astérix, Clovis Cornillac, dans l'épisode des Jeux olympiques. D'ailleurs, Nicolas Seydoux, président du conseil de surveillance de Gaumont,et son frère Jérôme, producteur du film, étaient également présents.

Cette exposition marque le quarantième anniversaire de la disparition de René Goscinny et explore les rapports constants et ô combien féconds entre un scénariste de génie et l'objet de sa rêverie préférée : le cinéma. Elle montre aussi comment le cinéma et ses genres les plus populaires (burlesque, péplum, western...) ont été parodiés et magnifiés par un créateur dont l'originalité se nourrissait de son immense culture cinématographique.

Les réalisateurs Costa-Gavras, Hugo Gélin, Jean-Paul Rappeneau, Tonie Marshall, Nicolas Philibert ont rendu hommage à l'immense travail de Goscinny, tout comme une foule de comédiens : Emmanuelle Devos, Isild Le Besco, Lambert Wilson, Anna Gaylor, Zinedine Soualem accompagné de sa femme Caroline Faindt, Francis Perrin, Édouard Montoute, Valérie Mairesse et son fils Elliot, ainsi que Jean-Louis Barcelona. La liste des invités comprend également le dessinateur Jul (Julien Berjeaut de son vrai nom) et sa compagne n'a pas manqué le rendez-vous, tout comme les réalisateurs-acteurs Patrick Braoudé et Anne Le Ny, Frédérique Bredin (présidente du CNC), l'humoriste Raphaël Mezrahi, l'ancienne ministre Audrey Azoulay, le journaliste Guy Lagache, l'animatrice Danièle Gilbert et le compositeur Alexandre Desplat.