Monica Bellucci : Sensuelle en dentelle pour la clôture du Dinard Film Festival

La 29ème édition du Dinard Film Festival, événement destiné à promouvoir le cinéma britannique auprès du public et des distributeurs français, touche à sa fin.

Samedi 29 septembre 2018, les membres du jury présidé par la sculpturale Monica Bellucci étaient ainsi réunis pour fouler le tapis rouge et donner leur verdict. Sensuelle dans une robe brodée de dentelle noire Dolce & Gabbana, parée de bijoux Cartier, l'actrice de 54 ans (qui avait déjà brillé par son glamour deux jours auparavant lors de la cérémonie d'ouverture) était entourée de ses collègues Rupert Grint, Kate Dickie, Emmanuelle Bercot, Thierry Lacaze, Alex Lutz, Sabrina Ouazani et Ian Hart.

Cette année, le jury a décidé de décerner pas moins de quatre prix au même film. Il s'agit de Jellyfish de James Gardner, qui raconte le quotidien chahuté d'une ado qui canalise ses frustrations par le théâtre. Ce long métrage a ainsi raflé le Hitchcock d'Or, le Grand Prix du jury et le Hitchcock du Meilleur scénario. L'actrice principale, la Britannique Liv Hill, a également reçu le Prix d'Interprétation.

Parmi les autres récompenses, le Hitchcock Coup de coeur a été décerné à The Bookshop d'Isabel Coixet et celui du Public à Old Boys de Toby Macdonald. Membre du jury, Ian Hart (53 ans), qui a interprété notamment le Docteur Watson dans la série TV Sherlock Holmes ou le professeur Quirrell dans Harry Potter à l'école des sorciers a reçu le Hitchcock d'Honneur.

Le festival a proposé une sélection d'une quinzaine de films en avant-première, ainsi que six films en compétition. Pour cette édition, il a aussi rendu hommage à l'écrivaine Agatha Christie, avec la projection de six films adaptés de ses romans. Le producteur français Dominique Besnehard était par ailleurs l'invité d'honneur de ce 29ème cru.