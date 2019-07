Monica Bellucci séparée de Nicolas Lefebvre, leur histoire d'amour terminée

Le 6 juin 2019, Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre participaient ensemble au gala de la fondation Maud Fontenoy organisé sur la péniche Ducasse sur Seine, à Paris. Moins d'un mois plus tard, le couple formé par la sublime actrice italiano-française de 54 ans et l'artiste parisien de 36 ans n'est plus d'actualité.



En couverture du magazine italien F, glamour dans une robe rouge, le décolleté paré d'un imposant collier, Monica Bellucci annonce sa rupture avec Nicolas Lefebvre. Une séparation en bons termes à en croire ses déclarations. "Lors de notre histoire avec Nicolas, nous nous sommes très bien entendus et cet homme m'a appris tant de choses. C'est une personne qui a une vraie sensibilité artistique. Mais notre vol ensemble continue désormais sur une autre piste qui est celle d'une amitié pour la vie", confie-t-elle, des propos repris par les médias italiens.