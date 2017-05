Mort d'Emmanuel Maubert : Bel hommage d'Alessandra Sublet un an après

Emmanuel Maubert est décédé le mardi 31 mai 2016 en fin d'après-midi d'un accident cardiaque. Il avait été victime, le 16 mai, d'un premier arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait à Cannes pour un tournage.

Ses collègues de C à vous Alessandra Sublet, Babette de Rozières, Anne-Sophie Lapix, Anne-Élisabeth Lemoine ainsi que Marc-Olivier Fogiel et une foule de proches avaient assisté à ses obsèques au cimetière du Père-Lachaise. Un an après le drame, ils sont aussi nombreux à penser à celui que l'on avait aussi vu dans Touche pas à mon poste.

C'est le cas de sa grande amie Alessandra Sublet qui lui a rendu hommage il y a quelques heures via son compte Instagram. Elle a diffusé une photo de l'équipe de C à vous de l'époque (2009-2013), sur laquelle figurent Emmanuel Maubert, Patrick Cohen et Jérémy Michalak : "Tata & co! Que de souvenirs avec toi Emmanuel, celui ci en particulier best team ever. #amispourlavie", a-t-elle écrit en légende.