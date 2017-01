Mort dans Cauchemar en cuisine : Philippe Etchebest proche du clan du défunt

Le 3 janvier dernier, Jean-Michel Rétif, l'un des candidats de Cauchemar en cuisine, a été retrouvé mort – il s'agirait d'un suicide – dans son établissement. Philippe Etchebest qui était venu en aide au gérant du restaurant Au coin du feu à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en février 2016 avait été bouleversé par ce drame.

Le lendemain, le célèbre cuisinier s'était d'ailleurs exprimé à nos confrères du Parisien et avait révélé avoir téléphoné à la famille du restaurateur : "Ce drame m'a beaucoup touché, mais je pense d'abord à la famille. J'ai eu son épouse et sa fille hier au téléphone ; c'est un drame pour eux, j'ai essayé de les réconforter au mieux, mais que dire dans ces cas-là... Fred [le cuisinier, NDLR] à qui j'ai parlé également, ne comprend pas non plus ce qui s'est passé. J'avais régulièrement Jean-Michel au téléphone, j'étais fier de son travail. Nous devons maintenant respecter la peine de la famille."

Ce 18 janvier, quinze jours après la mort de Jean-Michel Rétif, le juré de Top Chef dont la nouvelle édition débutera le 25 janvier prochain, contacté par téléphone par l'équipe du Grand Direct des médias sur Europe 1, a fait savoir qu'il était toujours en contact avec les proches du défunt. "C'est vrai que là-dessus, je me suis prononcé, mes mots vont vers la famille. J'ai eu Françoise il n'y a pas longtemps au téléphone, avant-hier, et j'ai une grosse pensée pour eux."

Philippe Etchebest a ensuite confié qu'il gardait toujours contact avec les personnes à qui il était venu en aide : J'appelle de temps en temps, pas toutes les semaines mais je prends des nouvelles." Un suivi auquel il tient énormément.

