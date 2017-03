Mort de Camille Muffat (Dropped) : Yannick Agnel pense "souvent à elle"

Le 9 mars 2015, Camille Muffat décédait sur le tournage de Dropped en Argentine. Alors que le triste anniversaire de la disparition de la championne de natation sera célébré demain, un de ses plus proches amis se souvient d'elle, de la relation si particulière qu'ils ont entretenue durant des années : Yannick Agnel.

Retiré des bassins depuis l'été dernier – une retraite annoncée en novembre dernier après la polémique des JO de Rio –, Yannick Agnel a participé à un événement caritatif organisé du 4 au 6 mars à la piscine de Clichy (Hauts-de-Seine), Nager comme Camille. Pour cette première édition en soutien à l'association L'Étoile de Martin, chère à Camille Muffat, qui a permis de récolter plus de 13 000 euros, de nombreuses personnalités du sport se sont mobilisées (le handballeur et champion du monde Nikola Karabatic et les animateurs Estelle Denis, Nelson Montfort et Samuel Etienne notamment), tandis que Yannick Agnel a endossé le rôle de parrain.

Fier de se battre pour une cause qui touchait son amie Camille (L'Étoile de Martin est une association reconnue d'intérêt général, destinée à soutenir la recherche sur les cancers de l'enfant), l'ex-nageur de 24 ans a évoqué avec beaucoup d'émotion la championne disparue. Il a ainsi confié à Télé Loisirs que sa mort soudaine avait eu un impact sur sa carrière. "C'était déjà un petit peu fêlé. Mais ça a été quelque chose d'assez difficile à gérer à l'époque et ça a sûrement précipité les choses. Même encore maintenant, parfois, ce n'est pas facile : je me lève parfois le matin et j'ai l'impression que c'était hier l'accident. Je pense souvent à elle. Mais avec le temps, la douleur et la colère s'étiolent un peu au profit des bons moments, des bons souvenirs", a-t-il avoué.

Yannick Agnel et Camille Muffat ont souvent côtoyé les mêmes bassins, ils ont passé de longues heures à s'entraîner ensemble. "Je me suis entraîné quasiment une décennie avec Camille. J'ai partagé des choses sportivement avec elle que je ne partagerai avec personne d'autre. On était entre 6 et 8 heures par jour pendant des années et des années ensemble. Je la considérais comme ma grande soeur, quasiment", a-t-il rappelé à Télé Loisirs.

Ces nouvelles confidences de Yannick Agnel interviennent alors que le dossier Dropped ravive de nouvelles tensions. Les familles des victimes sont en colère, le père d'Alexis Vastine crie au mensonge, tandis que de nouvelles révélations ont tout récemment émergé.

Olivia Maunoury