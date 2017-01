Mort de Carrie Fisher & Debbie Reynolds : Funérailles intimes et urne originale

Vendredi 6 janvier à Los Angeles, la famille et les proches des légendaires actrices Carrie Fisher et de sa mère Debbie Reynolds, mortes à un jour d'intervalle les 27 et 28 décembre derniers, étaient réunis pour célébrer leurs obsèques au cimetière Forest Lawn d'Hollywood Hills.

Comme le rapportent plusieurs médias américains, la mythique interprète de Leia dans la saga Star Wars et la vedette de Chantons sous la pluie ont été inhumées dans un caveau commun. Selon le souhait de Carrie Fisher, celle-ci a été incinérée et une partie des cendres ont été enterrées à côté de sa mère.

Très intime, la cérémonie a rassemblé les amis proches de la famille. La fille de Carrie Fisher, Billie Lourd, a pu compter sur le soutien et la présence de son petit ami, le comédien Taylor Lautner, et de ses partenaires de la série Scream Queens, Emma Roberts, Lea Michele et Abigail Breslin.

Sur place, la jeune femme de 24 ans a retrouvé la compagnie de son oncle, Todd Fisher. L'acteur de 58 ans a été vu en train de porter l'urne atypique en forme de pilule géante dans laquelle reposaient les cendres de sa soeur. Comme il l'a expliqué au site Entertainment Tonight, cet objet représentant une gélule de Prozac appartenait à la défunte. "L'objet préféré de Carrie était un Prozac géant qu'elle avait acheté il y a plusieurs années. Une grosse pilule. Elle l'aimait, et il se trouvait dans sa maison, et Billie et moi avons eu la sensation que c'est là qu'elle aurait voulu être. Nous n'avions rien trouvé d'approprié. Carrie aurait aimé ça. C'était son truc fétiche", a-t-il déclaré.

La veille de l'enterrement (jeudi 5 janvier), une commémoration privée était organisée dans la luxueuse résidence de Beverly Hills où Carrie Fisher (morte à 60 ans des suites d'une violente crise cardiaque survenue lors d'un vol reliant Londres à Los Angeles) et Debbie Reynolds (morte à l'âge de 84 ans d'une attaque cérébrale) vivaient toutes deux dans des maisons voisines. Les vedettes hollywoodiennes Meryl Streep, Holly Hunter ou bien encore Ellen Barkin y étaient présentes.