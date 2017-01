Carrie Fisher : Sa fille Billie Lourd, émue et en deuil, brise le silence...

Si elle avait reçu publiquement le soutien de son probable petit ami Taylor Lautner, Billie Lourd (Scream Queens) n'avait pas pipé mot depuis les morts consécutives de sa mère Carrie Fisher et de sa grand-mère de Debbie Reynolds.

Sur Instagram, la jeune comédienne a brisé le silence. "Recevoir toutes vos prières et vos mots d'amitié durant la semaine écoulée m'a donné de la force à un moment où je croyais cela impossible. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point mon Abadaba et ma seule et unique Momby vont me manquer. Votre amour et votre soutien comptent beaucoup pour moi", a-t-elle écrit dans un message émouvant, en légende d'une photo où elle pose, petite fille malicieuse, avec ses illustres mère et grand-mère.