Mort de Carrie Fisher : La famille Star Wars submergée par la Force du chagrin

Carrie Fisher a 19 ans quand elle passe deux castings : celui de Carrie de Brian de Palma et celui de Star Wars - Un nouvel espoir, de George Lucas. Elle refuse le premier en raison de la nudité dans le scénario et accepte d'endosser le costume de la princesse Leia. Un choix qui bouleversera sa carrière, car elle décrit la saga comme un moteur qui a entraîné tout le reste, elle qui n'avait pas vraiment l'intention d'être actrice (Rolling Stone). Avec ce rôle, elle entre dans l'histoire du cinéma et devient une figure féministe du 7e Art. Rares sont à l'époque les actrices qui incarnent un personnage féminin indépendant, vaillant et aussi inspirant. En disparaissant le 27 décembre à 60 ans, Carrie Fisher endeuille le monde entier, à commencer par sa famille de Star Wars.

Les hommages se répandent sur la toile pour honorer la mémoire de la comédienne Carrie Fisher et ceux de ses partenaires dans Star Wars sont déchirants. Car si elle a participé aux trois premiers volets sortis en 1977, 1980 et 1983, elle avait fait un retour glorieux dans le septième, Le Réveil de la Force, devenue désormais la générale Organa. Mark Hamill (Luke Skywalker) et Harrison Ford (Han Solo) sont dévastés, mais ils sont loin d'être les seuls.

George Lucas, papa de la franchise, a déclaré dans un communiqué : "Carrie et moi étions amis durant près de toute notre vie d'adulte. Elle était extrêmement intelligente, une actrice et écrivain talentueuse avec une personnalité haute en couleur que tout le monde aimait. Dans Star Wars, elle était notre grande et puissante princesse, fougueuse, sage et pleine d'espoir dans un rôle bien plus difficile que ce que bien des gens pensaient." Il enverra ensuite ses condoléances à la mère de la comédienne, Debbie Reynolds, à sa fille Billie Lourd et à tous ses proches. Ami de Lucas, Steven Spielberg n'a pas dirigé Carrie Fisher mais la connaissait bien et elle avait travaillé sur certains de ses scénarios, comme celui de Hook. Dans un communiqué, il déclare : "J'ai toujours été impressionné par Carrie. Ses observations me faisaient rire et me laissaient bouche bée à la fois. Elle n'avait pas besoin de la Force. Elle était une force de la nature, de l'amitié et de la loyauté. Elle me manquera beaucoup."

Elle a défini ce qu'est une héroïne.

Le président-directeur général de la Walt Disney Company, Bob Iger, qui possède désormais la franchise, et Kathleen Kennedy, présidente de LucasFilms, ont fait part de leur émotion. Le premier a dit : "Carrie Fisher était unique, un véritable personnage qui a partagé son talent et sa vérité avec chacun de nous avec esprit et irrévérence. (...) Elle aura toujours une place particulière pour tous les fans de Star Wars et tous ceux qui, comme nous, ont eu la chance de travailler avec elle." La seconde écrira : "Il est difficile d'imaginer un monde sans elle chez LucasFilms. Elle était la princesse Leia pour le monde entier mais aussi une amie unique pour nous tous. (...) Carrie a aussi défini ce qu'est une héroïne pour des générations. Elle a été et est une source d'inspiration pour les filles partout sur terre."

J'ai le coeur brisé.

Sur les réseaux sociaux, Daisy Ridley et John Boyega, les jeunes héros de l'épisode Le Réveil de la Force, ont posté des messages émouvants accompagnés de photos tendres, tout comme le réalisateur J.J. Abrams. Peter Mayhew, alias Chewbacca, est sans voix et Lupita Nyong'o (Maz Kanata) se souvient de la "douce Carrie". Le metteur en scène du huitième opus que Carrie Fisher venait d'achever et qui est actuellement en post-production (sa sortie est prévue en décembre 2017), Rian Johnson, a également manifesté son émotion : "Carrie était un personnage incroyable. J'ai eu de la chance la connaître et j'ai le coeur brisé."