Mort de Charles Aznavour : Son fils Mischa ne peut pas pleurer

Charles Aznavour et Ulla Thorsell ont eu trois enfants : Katia (née en 1969), Mischa (1971) et Nicolas (1977). Mischa Aznavour publie un texte bouleversant dans Paris Match, en kiosques ce mercredi 3 octobre 2018. Son père est mort depuis deux jours et son fils peine à prendre la mesure de la nouvelle.

"Tout semble irréel... Je ne réalise pas", écrit Mischa Aznavour dans Paris Match. Le fils de l'artiste raconte qu'il écouter les hommage à la radio. Il se décrit "comme un étranger" au milieu de tout ça. "Des centaines de mots de soutien envahissent ma messagerie. Je suis dans un état lunaire. Peut-être que, si je pleurais, tu disparaîtras à jamais..." Alors Mischa ne pleure pas, pour ne pas donner trop de prise au réel. "Garder ma peine, ce flot de larmes, peut-être est-ce une manière de te garder encore un peu près de moi ? Des mots d'amour, certes, on s'en est dit peu, pudeur oblige, mais combien t'en ai-je écrit ! (...) Alors je n'ai pas de regrets. (...) Certains passent à côté de ceux qu'ils aiment en se demandant s'ils se sont bien compris. Moi, je t'ai compris."

Je ne saurais te dire adieu, mon père

"Si les larmes ne jaillissent pas de la source de mon coeur, c'est que tu es pour toujours auprès de moi, poursuit Mischa Aznavour. Je ne saurais te dire adieu, mon père, adieu mon ange, mon amour. (...) Tout en moi n'est qu'amour de toi."

Avant de rencontrer la Suédoise Ulla Thorsell, sa dernière épouse, avec laquelle il a eu ses trois derniers enfants, Charles Aznavour est devenu père pour la première fois avec Seda, en 1947, puis Charles est arrivé en 1952. Tous les deux sont nés de son union en 1946 avec Micheline Rugel Fromentin. Quelques années plus tard, son fils Patrick voyait le jour en 1956, de son union avec Evelyn Plessis. Patrick est mort en 1981. Cet immense chagrin, Charles Aznavour en parlait très peu. "Il ne m'en a pas vraiment parlé. C'est son jardin secret à lui et ses souffrances. Il en a parlé dans son livre mais s'il n'en parle pas autant, c'est qu'il a ses raisons", a confié son Mischa dans le documentaire Aznavour de Marie Drucker et Damien Vercaemer, réalisé en 2013 et rediffusé lundi par France 2.

Vendredi 5 octobre, Charles Aznavour recevra un hommage national en présence d'Emmanuel Macron dans la cour des Invalides. Le chanteur pourrait être inhumé à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines, petite commune où il a fait construire un caveau familial. Ses parents ainsi que son fils Patrick y reposent.