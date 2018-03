Mort de Davide Astori: Magnifiques hommages pour le 1er match sans le "capitano"

Il portait le numéro 13. Décédé brutalement dans son sommeil dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 mars 2018 dans un hôtel d'Udine, d'une bradyarythmie (un ralentissement du coeur), Davide Astori a eu le droit à de nouveaux hommages bouleversants. Pour son premier match à domicile sans son capitaine, la Fiorentina ne pouvait pas jouer cette rencontre dans des conditions normales. C'est pourquoi tout s'est brutalement arrêté à la 13e minute.

Les supporters de la "Viola" (de la couleur violette des maillots de la Fiorentina) ont alors inscrit le prénom de Davide et son numéro dans les tribunes du Stade Artemio-Franchi. Joueurs, supporters, entraîneur, arbitres et adversaires ont alors applaudi le capitaine disparu.

Ce dernier salut à Davide Astori, aussi fort que lors de ses funérailles, avait débuté avant même le coup d'envoi du match contre Benevento qui s'est soldé par la victoire de la Fiorentina 1-0. Une banderole géante avait été dressée au milieu du terrain avec le maillot d'Astori et le message "Capitano per sempre !" (Capitaine pour toujours !). Ses coéquipiers lui avaient adressé un ultime au revoir en tenant conjointement une banderole "Ciao Davide". Une minute de silence avait également été observée avant un lâcher de ballons blancs et violets. Le nom d'Astori a ensuite été scandé dans tout le stade.