Mort de Dennis Day (Mickey Mouse Club) : Le corps du chanteur retrouvé décomposé

Dennis Day, l'un des premiers enfants à avoir fait partie du célèbre Mickey Mouse Club, a été retrouvé mort, près de deux mois après. "Le corps était en état de décomposition trop avancé pour que les autorités puissent l'identifier... jusqu'à aujourd'hui", a indiqué TMZ.com dans un article publié le 7 juin 2019.

La famille de l'artiste a confirmé le même jour que le corps retrouvé à Phoenix (Oregon, États-Unis) était bien celui de Dennis Day. Cet homme de 76 ans avait été porté disparu le 15 juillet 2018 et n'avait pas été retrouvé malgré le travail intense des enquêteurs. La police n'a pas pu procéder à l'identification du corps par ADN ni même à partir de sa dentition, sa dépouille étant "trop sévèrement endommagée".

C'est un ami de Dennis Day, qui le connaissait depuis plus de 45 ans, qui a prévenu la police de sa disparition, inquiet de ne pas l'avoir vu depuis plusieurs semaines. Les autorités disent que la famille du chanteur n'avait remarqué sa disparition que six mois plus tard, en voyant les avis de recherche dans les médias locaux. Encore plus intriguant : sa voiture a été retrouvée à plus de 320 kilomètres de l'Oregon, détenue par deux individus. Ceux-ci assurent que Dennis Day les a laissés "emprunter" le véhicule, toujours selon les informations de TMZ.com. Les enquêteurs essayent toujours de déterminer les circonstances de la mort de Dennis Day et ont réquisitionné le véhicule.

Dennis n'avait que douze ans lorsqu'il a commencé à apparaître dans la troupe du Mickey Mouse Club, en 1955. L'émission américaine avait par la suite révélé des talents comme Britney Spears, Justin Timberlake ou encore Ryan Gosling.