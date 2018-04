Mort de Dolores O'Riordan : Son dernier message vocal dévoilé

De leur côté, les Cranberries ne manque de projets : pour le 25e anniversaire de leur premier disque, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, le groupe sortira d'abord une réédition, courant 2018, qui précédera un ultime album avec Dolores, prévu quant à lui pour 2019. Deux sorties officialisées au début du mois de mars 2018.