Mort de George Michael : Elton John s'effondre sur scène, en larmes pour son ami

Quelques jours seulement après la mort de son ami George Michael le jour de Noël, Elton John est remonté sur scène, mercredi soir, à Las Vegas. Aux deux tiers de son spectacle, The Million Dollar Piano, joué au Colesseum du Caesars Palace jusqu'au 31 décembre, le chanteur a interprété Don't Let the Sun Go Down on Me, qu'il a chantée plusieurs fois en duo avec George... À la fin de la chanson, Elton John a fondu en larmes durant de longues minutes.

C'est un titre devenu culte pour les deux chanteurs. Don't Let the Sun Go Down on Me est une chanson parue sur un album d'Elton John en 1974, qui a connu une seconde jeunesse quand il l'a interprétée en duo avec George Michael à l'occasion du Live Aid de 1985, concert caritatif contre la famine en Ethiopie. Six ans plus tard, en 1991, leur version live sort en single, se classe numéro 1, et les fonds récoltés sont reversés à la recherche contre le sida.

Hier soir à Las Vegas, devant son immense piano, Elton John a déclaré au micro, des sanglots dans la voix : "J'aimerais seulement que George soit ici pour la chanter avec moi." Selon plusieurs témoins, à la fin de la chanson, le chanteur de 69 ans s'est tourné vers ses musiciens, faisant donc dos au public, et s'est effondré. Alors que le public l'applaudissait pour le soutenir, Elton John a fondu en larmes dans les bras d'un membre de son orchestre. Selon Chris Stacey, un de ses admirateurs qui était dans la salle et a raconté la scène au Daily Mail : "Il tremblait. Il a reçu une standing ovation. J'étais moi-même en larmes et j'ai regardé autour de moi : tout le monde pleurait." Il a fallu plusieurs minutes à Elton John avant de pouvoir reprendre le concert...

This Kind of Love

Elton John et George Michael partageaient le même enthousiasme dès qu'il s'agissait de chanter ou de s'engager pour la bonne cause. Après la mort de ce dernier, son compagnon Fadi Fawaz a publié un lien vers le titre This Kind of Love de George Michael. Bien connue des fans, cette chanson fait pourtant partie d'un album, The Trojan Souls, prévu pour 1993 mais qui n'est jamais sorti. On raconte que This Kind of Love a été écrite par George Michael et Elton John...

Quand la terrible nouvelle est tombée, comme de nombreuses stars, Elton John a choisi les réseaux sociaux pour rendre hommages à son ami : "Je suis profondément choqué. J'ai perdu un ami, le plus gentil, le plus généreux et brillant artiste." Les tabloïds anglais évoquent déjà une possible prestation d'Elton John, comme lors des funérailles de Lady Di en 1997, pour les obsèques de George, dont on ne sait rien pour l'instant...