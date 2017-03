Mort de George Michael : Sa soeur a hérité de sa maison à 10 millions de livres

La succession et l'organisation de l'héritage de George Michael se sont vraisemblablement faites dans la plus grande intimité, à l'image des membres de sa famille.

Mort de "causes naturelles" le 25 décembre dernier à l'âge de 53 ans (l'autopsie a permis de révéler qu'il avait succombé à une "cardiomyopathie dilatée avec myocardite", provoquant ainsi une insuffisance cardiaque), le mythique chanteur britannique devrait prochainement être inhumé à l'occasion d'une cérémonie organisée en présence des proches au cimetière d'Highgate, dans le Nord de Londres. Un second service pourrait également se tenir le 26 mars pour un cercle plus large.

Comme le révèle ce lundi le tabloïd The Sun, l'une des soeurs de l'interprète de Careless Whisper est en charge des obsèques. Âgée de 55 ans, Melanie Panayiotou était très proche de son frère, à tel point qu'il lui a légué sa luxueuse propriété londonienne estimée à 10 millions de livres. Toujours selon la presse anglaise, Melanie Panayiotou a d'ores et déjà emménagé dans cette demeure. "Elle adore cette maison, qui est l'une des premières qu'il avait achetées. Ils y ont partagé des moments merveilleux et elle est chère à son coeur. Melanie est actuellement présente là-bas pour y organiser les obsèques", a-t-on déclaré.

Fin décembre, soit très peu de temps après la mort de George Michael, le journal Metro avait par ailleurs révélé qu'une grande partie de l'héritage de l'artiste anglais – une fortune estimée à 105 millions de livres – revenait de droit à ses deux soeurs, Melanie mais aussi Yioda (57 ans). "George était très proche de ses soeurs. Et de ce que l'on a compris, c'est qu'elles hériteront de la plupart de sa fortune, en particulier Melanie dont il était extrêmement proche. Elle a été présente dans toutes les étapes importantes de sa vie, et elle était à ses côtés jusqu'à la toute fin", avait-on glissé à l'époque.