Mort de George Michael : Son ex Kenny Goss "peine toujours à s'en remettre"

Deux mois après la mort de George Michael, son ex-compagnon Kenny Goss s'est publiquement exprimé pour la première fois lors d'une interview émouvante accordée à Dallas Morning News. Le marchand d'art de 58 ans s'est exprimé depuis son domicile au Texas, il a confié avoir "toujours du mal à s'en remettre".

Un deuil d'autant plus difficile à faire qu'il ignore, comme tout le monde, les causes exactes du décès de l'ex-chanteur des Wham, disparu à l'âge de 53 ans. Malgré leur rupture, officialisée en 2011, l'homme d'affaires a été parmi les premiers à apprendre la terrible nouvelle en ce triste matin de Noël où son ex a trouvé la mort. C'est sa soeur Melanie qui lui a passé un coup de fil pour le lui annoncer.

Kenny Goss a eu l'élégance de ne faire aucun commentaire sur Fadi Fawaz, qui partageait la vie de George Michael depuis quatre ans. En revanche, il ne laisse aucun doute quant à la nature des sentiments que George Michael entretenait toujours à son égard. "Nous avions une relation merveilleuse, très douce. Nous n'étions jamais en colère l'un contre l'autre, ou ce genre de choses. C'était vraiment l'amour de ma vie et je pense que j'étais l'amour de sa vie", a-t-il déclaré en évoquant leur belle histoire d'amour, longue de treize ans.

George et Kenny, qui s'étaient séparés dans le courant de l'année 2009, n'avaient confirmé leur rupture que bien plus tard. Aujourd'hui encore, le second garde le souvenir d'un homme bon et généreux. "Il faisait souvent de gros chèques, des sommes astronomiques dont il faisait don à des associations. Il a donné les dizaines de millions de dollars", a-t-il assuré en référence aux rumeurs qui voudraient que la star ait légué une grande partie de sa fortune, estimée à 115 millions d'euros, à la bonne cause.

Kenny Goss, qui avait publié un premier communiqué de presse après l'annonce du décès, sera sans doute présent aux funérailles de George Michael, qui auront lieu dès que sera connu le résultat des examens toxicologiques complémentaires ordonnés après une première autopsie non concluante.

Coline Chavaroche