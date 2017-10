Mort de Jean Rochefort : Son amie Mylène Farmer publie une jolie lettre...

Dans Le Point, en kiosques le 12 octobre, la chanteuse Mylène Farmer publie un texte hommage au regretté comédien Jean Rochefort, mort le 9 octobre à l'âge de 87 ans. La star avait fait la rencontre de l'acteur en 2005, par une amie commune et, depuis, ils se fréquentaient régulièrement.

"Cher Jean, Chaque jour, depuis des années, je monte quelques marches et je croise votre regard : un livre, votre visage sur sa couverture, posé au milieu d'oeuvres d'art... vous êtes assurément une oeuvre d'art. Chaque jour je regarde cette autre photo sans cadre posée sur un cadre... de vos pieds... de votre bas de pantalon jaune poussin, de vos chaussettes jaune, rouge et noir avec des pois et des rayures, des chaussures noir et blanc d'une autre époque. Et c'est aussi une oeuvre d'art. Respirer votre rire est un médicament, se taire et vous écouter un voyage, entendre vos silences un pèlerinage. Un jour, Charlotte, votre Charlotte et mon amie aussi, a réalisé un rêve, le mien, celui de vous rencontrer. Depuis ce jour je pense à vous comme on pense à un proche, à un être aimé. Depuis nous avons partagé des gâteaux, des éclats de rire, des effondrements, notre peur de la Grande Faucheuse (qui, elle, se moque bien des oeuvres d'arts...). J'ai deux lettres de votre main, mon trésor. Vos mots... que j'adore... Parce que vous êtes amoureux de l'autre, parce que vous êtes amoureux de la sincérité (celle qui n'échappe qu'aux vaniteux), vous êtes l'irrésistible. Vous êtes l'unique et l'irremplaçable. Là vous me diriez volontiers : 'Arrêtez Mylène, vous me faites rougir !' Mais voilà... Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi ! Vous me manquez déjà. Vous nous manquerez, c'est ça...", écrit-elle.

Jean Rochefort sera inhumé dans la plus stricte intimité ce vendredi 13 octobre 2017. Au préalable, une messe publique sera célébrée en l'église Saint-Thomas-d'Aquin dans le 7e arrondissement de Paris.

Thomas Montet