Mort de la Playmate Katie May : Son ex porte plainte... contre son chiropracteur

La disparition de Katie May, en février 2016, a suscité une vague d'émotion. Elle s'intensifie suite à la révélation de poursuites judiciaires entamées par son ex-compagnon. Selon ce dernier, le défunt mannequin a été victime de la négligence de son chiropracteur...

C'est TMZ qui dévoile la triste information. Alex Maimon, papa de Mia Eden (8 ans, née de sa relation avec Katie May) et exécutant du testament de son ex-compagne attaque le docteur Eric Marc Swartz en justice. Dans les documents de sa plainte obtenus par le site américain, Alex explique qu'un chiropracteur raisonnable n'aurait jamais effectué d'"ajustement agressif sur le cou" de sa patiente. L'avocat du plaignant renchérit en déclarant que le médecin aurait dû envoyer Katie May dans un hôpital pour subir un scanner, au vu de la gravité de sa blessure survenue au cours d'une séance photo.

L'autre élément troublant dans l'affaire Katie May concerne le rapport médical de son chiropracteur. Le docteur Eric Marc Swartz l'aurait rédigé quatre jours après la mort de sa patiente, un délai qui, selon Alex Maimon et son avocat, éveille des soupçons. Swartz aurait-il "modifié son rapport après avoir appris que [Katie] May était hospitalisée et est morte à cause de son traitement" ?

Katie May est morte d'un accident cardio-vasculaire, mais a-t-il été provoqué par une manoeuvre du chiropracteur ? La jeune femme s'était rendue dans son cabinet pour soigner des douleurs au cou. Quelques jours avant sa mort, Katie a subi une grave chute au cours d'une séance photo.

L'ancienne Playmate pensait qu'un nerf coincé était à l'origine de ses maux. En réalité, Katie avait une artère déchirée, déchirure qui empêchait le sang de remonter jusqu'à son cerveau.