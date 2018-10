Mort de Philippe Gildas : Antoine de Caunes raconte leurs derniers instants

L'incontournable Philippe Gildas nous a quittés à l'âge de 82 ans le 28 octobre 2018.

L'animateur emblématique de Nulle part ailleurs – où il a été très complice avec Antoine de Caunes – souffrait d'un cancer. Au lendemain de cette triste nouvelle, son ami Antoine de Caunes a justement pris la parole dans C à vous sur France 5.

Interrogé en plateau par Anne-Elisabeth Lemoine, l'acteur et animateur de 64 ans à la tête de l'émission Popopop sur France Inter a notamment révélé, à l'instar de Michel Drucker, qu'il était récemment allé rendre visite à Philippe Gildas à l'hôpital. "J'ai passé un peu de temps avec lui, là, ces dernières semaines. J'ai des images qui se mélangent aux images plus heureuses d'il y a une vingtaine d'années", a-t-il d'abord indiqué avant de poursuivre avec une certaine pudeur sur l'image qu'il veut garder de son ami disparu : "C'est très difficile, tout se mélange, c'est beaucoup trop frais. (...) C'est celle de son sourire. Il y a un truc dans le sourire. Ce sera ça." Et Bruno Gaccio, venu lui aussi rendre hommage à l'animateur, d'ajouter : "Quand on allait le voir, il riait, il se marrait encore. Le fait d'être ensemble et de rire, il en avait besoin."

Pierre Lescure, lui aussi présent autour de la table et très touché par la disparition de Philippe Gildas, n'a pas tardé à abonder dans ce sens. "Il y a encore quelques jours, on allait chercher son sourire tellement on avait besoin, nous, de voir le sourire de Philippe qui nous a fait si souvent tellement de bien", a-t-il confié.

