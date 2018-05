Mort de Pierre Bellemare : L'homme qui a révolutionné le monde de la télé

Plusieurs générations ont regardé et écouté Pierre Bellemare. Sa voix était reconnaissable parmi toutes. Affaibli depuis plusieurs semaines, diminué après son AVC survenu en 2011 qui le contraignait depuis à se déplacer avec une canne et lui avait ôté une partie de la vision, le journaliste et écrivain a discrètement tiré sa révérence, mort dans l'après-midi du samedi 26 mai 2018 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. En couple depuis de longues années avec Roselyne Bracchi, papa de trois enfants, Pierre et Françoise, nés de son premier mariage avec Micheline (décédée en 2013), et Maria Pia issue de sa seconde union avec Roselyne, Pierre Bellemare a donné beaucoup de son temps et de son imagination au monde de l'audiovisuel, qu'il a révolutionné.

Né en 1929 à Boulogne-Billancourt, Pierre Bellemare endosse très tôt le rôle de précurseur. Dès 1954, il présente sa première émission sur l'ORTF. C'est à cette même date qu'il rejoint la grande famille d'Europe 1 (alors Europe n°1), dont il restera à jamais l'un des membres plus emblématiques, animant une multitude d'émissions comme Déjeuner Show, 20 millions cash, Le Sisco, Vous êtes formidables, La grande corbeille ou encore Le tricolore.

Pierre Bellemare enchaîne les innovations, importe le prompteur américain, lance la toute première émission de télé-achat sur TF1, Magazine de l'objet, qui n'est autre que l'ancêtre du Téléshopping (1988- 1994).On se souvient forcément de lui dans le rôle de démonstrateur de produits révolutionnaires au côté de Maryse Corson. Il est également à l'origine des premières caméras cachées télévisuelles.