Mort de Raymond Kopa : Les hommages à la légende du foot se multiplient

Il a marqué à jamais l'histoire du football en tant qu'attaquant du Real Madrid (avec qui il a remporté trois coupes d'Europe 1957, 1958 et 1959), du Stade de Reims et de l'équipe de France et premier ballon d'or tricolore en 1958. Le légendaire Raymond Kopa est décédé ce vendredi 3 mars à 8h15 à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie, a annoncé son gendre William Boucher à l'AFP. Ce dernier précise qu'il s'est éteint après une rechute de sa maladie et qu'il était hospitalisé depuis dimanche dernier.

À peine la triste nouvelle a-t-elle été révélée que les hommages se sont multipliés. "La disparition de Raymond Kopa plonge la Fédération dans une immense tristesse. C'est une perte terrible pour le football français", a souligné le président de la Fédération de football (FFF) Noël Le Graët. Raymond Kopa était "l'un des plus grand noms du football français", a affirmé à l'AFP l'ancien footballeur de 83 ans Michel Hidalgo, qui fut son coéquipier au grand Stade de Reims. "C'était surtout un homme d'une qualité extraordinaire. La vie était facile avec lui", a ajouté l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, de 1976 à 1984, celle de Michel Platini, l'autre grand nom auquel il associe son ancien coéquipier.

L'ex-Bleu Bixente Lizarazu a également partagé son immense émotion sur Twitter : "Raymond Kopa est parti mais il restera dans notre mémoire, dans notre coeur comme l'un des plus grands footballeurs français de l'histoire", a-t-il posté. Toujours en convalescence depuis la double greffe qui lui a sauvé la vie, Pierre Ménès a également réagi : "Raymond Kopa est parti. Le football français pleure." Tout comme le jeune retraité Djibril Cissé : "À jamais une legende #rip raymond kopa."