Mort de Rebecca Burger, son mari s'exprime : "On m'a volé ma femme !"

La mort, dimanche 18 juin, de la blogueuse fitness Rebecca Burger a choqué la France entière. Il faut dire que la cause du décès de la jeune femme de 33 ans n'est pas étrangère à cette médiatisation : Rebecca est décédée des suites d'une crise cardiaque causée par l'explosion d'un siphon à chantilly dont un bout de la tête lui aurait "percuté le thorax". La famille de la victime a porté plainte, et une société, Ard'time, est notamment pointée du doigt par 60 millions de consommateurs, site qui avait déjà alerté ses lecteurs sur les dangers de cet objet.

Quelques jours après l'incident, Stéphane Burger, le mari de Rebecca, se confie pour la première fois dans un reportage réalisé par M6 dans le cadre du 19/45 du 22 juin. Il explique face caméra que sa femme était en train de préparer un dessert pour une amie. "Elle lui expliquait comment fonctionnait l'appareil", détaille le jeune homme, visiblement marqué. En colère et effondré, il rajoute : "On me l'a volée. On m'a volé ma femme !"

Sur LCI, le frère de la blogueuse a annoncé son intention de porter plainte contre le fabricant du siphon. Une enquête est donc en cours, et nul doute que la médiatisation de ce décès risque de faire, pour de bon, braquer les projecteurs sur ces siphons dont on sait désormais qu'ils peuvent tuer...