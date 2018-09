Mort de Tom Diversy : Sa soeur Marion lui adresse un dernier hommage déchirant

C'est avec une immense tristesse qu'on apprenait le décès de Tom Diversy le 23 août 2018. Le jeune homme de 24 ans révélé dans l'émission 10 Couples parfaits succombait à ses blessures graves survenues après un accident de moto à Nice. C'est son amie et agent, Magali Berdah, qui avait annoncé la terrible nouvelle à travers un communiqué de presse.

Alors que de nombreux candidats de télé-réalité se sont montrés dévastés par la mort de leur camarade, sa famille lui a dit au revoir lors de ses obsèques vendredi 31 août dernier. La cérémonie étant ouverte au public, fans et badauds de la ville du Sud sont venus lui adresser un dernier adieu, tout comme, bien sûr, l'ex petite-amie de Tom, Hagda Prata. Anéantie par le chagrin, cette dernière à par la suite réagi pour la première fois à la perte de l'amour de sa vie sur les réseaux sociaux.

Une fois cet événement douloureux passé, la soeur de Tom, Marion a tenu à dévoiler un "dernier communiqué public" via son compte Facebook : "La lumière était le truc de Tom, pas le mien. C'est également pour ça que je n'accepterai aucune demande d'ajout d'amis", commence-t-elle à écrire avant de poursuivre avec des remerciements : "Je voudrais tous vous remercier, mais particulièrement, sa deuxième famille qu'il s'était construite à Nice et qui connaissait la valeur d'avoir Tom dans leurs vies. (...) Une pensée également à Magalie son agent, qui nous a été d'une aide précieuse. Mais aussi à tout ceux ici qui connaissaient Tom que ça soit de la primaire au lycée, ses amis proches ou un peu plus lointains."

Elle conclut en s'adressant directement à son frère à travers une déclaration déchirante : "Que ton repos éternel soit doux et rempli de joie, Tom. Nous serons toujours cinq frères et soeurs."