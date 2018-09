Mort de Tom Diversy : L'hommage bouleversant de son agent Magali Berdah

Le 31 août 2018, tous les proches de Tom Diversy s'étaient réunis pour ses obsèques en la basilique de Saint-Nicolas-de Port. Hagda Prata et plusieurs stars de la télé-réalité étaient présentes pour rendre un dernier hommage au jeune homme de 24 ans décédé après avoir été victime d'un accident de moto le 23 août dernier à Nice. Suite à ce triste événement, son agent Magali Berdah a posté un message bouleversant sur les réseaux sociaux.

C'est Magali Berdah qui a officiellement annoncé la mort de Tom Diversy sur le compte Instagram de l'agence Shauna Events, dont elle est la créatrice. Cette dernière est restée très discrète suite à ce drame. Vendredi 31 août 2018, elle est sortie de son silence en rendant hommage au jeune homme parti trop tôt sur le réseau social. "Tom, aujourd'hui, nous avons été nombreux à nous réunir, une dernière fois autour de toi, que ce soit par la présence, la pensée ou l'esprit", a-t-elle commencé avant de faire l'éloge de l'ancien candidat de La Villa, La bataille des couples (TFX) : "Ton talent, ta beauté, ta joie de vivre : grâce à ces qualités, tu étais aimé de tous !"

Tu auras marqué ma vie à tout jamais

Touchée, Magali Berdah mentionne ce lien fort qui la liait à Tom Diversy : "Mon travail est de vous accompagner au quotidien mais avec toi, cela a été dans une dimension à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a entre toi et moi quelque chose d'éternel maintenant ! Je sais maintenant que notre rencontre n'avait rien du hasard et aujourd'hui tu t'es envolé parmi les anges. À tout jamais tu auras marqué ma vie. Je ne t'oublierai jamais ! Le seul mot qui me vient est MERCI ! Merci de m'avoir donné la chance d'être à tes côtés. Repose en paix mon Tom", a-t-elle conclu avec émotion.